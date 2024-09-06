Каждый третий давно контужен, Каждый первый войною бит. Но пока эти парни служат, Мир шатается, но стоит

Людмила Лиханова

Не преувеличивайте: НЕ СТРАНА гуляет, вот ВЫ - ГУЛЯЕТЕ? я - НЕТ. МНОГИЕ ЧЕМ МОГУТ ПОМОГАЮТ ФРОНТУ, РЕБЯТАМ. Так что не нужно, мягко говоря, передергивать. Даже в ВОВ люди ходили в театры , слушали песни и рассказы актеров, отмечали праздники в меру своих возможностей. Сейчас все так же только на другом уровне. Ну а некоторая похабщина тоже хорошо - выявляются КТО есть КТО и это тоже помощь , но уже нашим спецам.