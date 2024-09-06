ДЕТИ РАБОЧИХ ОКРАИН Каждый третий уже был ранен, Каждый первый терял друзей. Это дети рабочих окраин, Соль усталой земли моей.
Каждый третий давно контужен, Каждый первый войною бит. Но пока эти парни служат, Мир шатается, но стоит
Комментарии
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V
Valery
Пронзительное до слез стихотворение!!!
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1 час.
vitaly yanushkevich
Такое сердцем пишется! Спасибо! Вернитесь ребята живыми, у вас здесь много дел накопилось
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50 мин.
Людмила Лиханова
Не преувеличивайте: НЕ СТРАНА гуляет, вот ВЫ - ГУЛЯЕТЕ? я - НЕТ. МНОГИЕ ЧЕМ МОГУТ ПОМОГАЮТ ФРОНТУ, РЕБЯТАМ. Так что не нужно, мягко говоря, передергивать. Даже в ВОВ люди ходили в театры , слушали песни и рассказы актеров, отмечали праздники в меру своих возможностей. Сейчас все так же только на другом уровне. Ну а некоторая похабщина тоже хорошо - выявляются КТО есть КТО и это тоже помощь , но уже нашим спецам.
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37 мин.
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