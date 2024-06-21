Умер актер Дональд Сазерленд из фильма «Голобные игры»

Актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет.Канадский актер Дональд Сазерленд, известный публике по фильмам «Голодные игры», «Дьявол в деталях», «Гордость и предубеждение» и многим другим, умер в возрасте 88 лет.