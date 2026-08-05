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Царьград

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Сон без стресса: 7 причин, которые мешают вам высыпаться

Сон без стресса: 7 причин, которые мешают вам высыпаться

Плохой сон — частая жалоба, которую нередко связывают лишь со стрессом. Однако на качество отдыха влияет целый комплекс факторов: от привычек и физической активности до возможных дефицитов микроэлементов.

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