© Иван Золочевский/VKМВД по Донецкой народной республике (ДНР) опубликовало в своем Telegram-канале кадры задержания треш-блогера Ивана Золо (Ивана Золочевского).
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