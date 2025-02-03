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«Марсель» арендовал защитника сборной Боснии Дедича за 1 млн евро с выкупом за 10 млн

«Марсель» арендовал защитника сборной Боснии Дедича за 1 млн евро с выкупом за 10 млн

22-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины арендован у «Зальцбурга» до конца текущего сезона. Foot Mercato утверждает, что клуб Лиги 1 заплатил за эту операцию 1 млн евро, а также будет должен выкупить футболиста за 10 млн евро в том случае, если тот проведет как минимум половину игр.

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