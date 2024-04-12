Более четверти россиян верят в существование инопланетян

Каждый четвертый россиянин (27%) верит в существование инопланетян. Такие данные получены в результате опроса, проведенного сетью семейных фиджитал парков Hello Park в преддверии Дня Космонавтики, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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