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Царьград

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Порошенко*: меня все предупреждали, что у Киева "сорвало крышу"

Порошенко*: меня все предупреждали, что у Киева "сорвало крышу"

Бывший украинский лидер рассказал о предупреждении, которое получил от Запада.Экс-президент Украины и председатель оппозиционной партии "Европейская солидарность"Пётр Порошенко* рассказал, что во время поездки за границу получил предупреждение.

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Комментарии
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Зоя
Порошенко ,ты забыл,что и сам в этой связке,не забывай о том,кто морил голодом и устраивал бомбежки Донбасса!!!!1 ПРОХИНДЕЙ мерзкий!!!!!!1
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23 час.
АТ
Александр Ткаченко
А этот жид ссыклявый.
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21 час.
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