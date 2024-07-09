Безопасность энергоснабжения потребителей Дагестана: принимаются меры по устранению технологических нарушений

На прошедшем заседании штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения потребителей Республики Дагестан была рассмотрена текущая ситуация с энергоснабжением в регионе и принимаемые меры по ее устранению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии