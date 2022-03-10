Еще 1367 жителей Ростовской области получили положительные результаты тестов на ковид

За все время наблюдений в регионе было зафиксировано 343 205 случаев инфицирования. На сегодняшний день показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области составил 8167 на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения коронавируса 0,7.
За все время наблюдений в регионе было зафиксировано 343 205 случаев инфицирования. На сегодняшний день показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области составил 8167 на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения коронавируса 0,7.
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