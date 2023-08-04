Магазины обяжут указывать цену за килограмм или литр

Чтобы повысить информированность покупателей Магазины обяжут указывать стоимость продукции за килограмм или литр - соответствующий законопроект получил поддержку правового управления Госдумы и может быть принят уже в октябре, пишут "Известия".
Чтобы повысить информированность покупателей Магазины обяжут указывать стоимость продукции за килограмм или литр - соответствующий законопроект получил поддержку правового управления Госдумы и может быть принят уже в октябре, пишут "Известия".
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