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МТС выпустила приложение для борьбы со спамом. Оно будет общедоступным

МТС выпустила приложение для борьбы со спамом. Оно будет общедоступным

Сотовый оператор МТС запустил бесплатное приложение, при помощи которого пользователь может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спамКак сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МТС, мобильное приложение «Защитник» расскажет пользователю, кто ему звонит, даже если телефонного номера нет в списке контактов, а также позволит оперативно сообщить о спаме.

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