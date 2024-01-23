МТС выпустила приложение для борьбы со спамом. Оно будет общедоступным

Сотовый оператор МТС запустил бесплатное приложение, при помощи которого пользователь может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спамКак сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МТС, мобильное приложение «Защитник» расскажет пользователю, кто ему звонит, даже если телефонного номера нет в списке контактов, а также позволит оперативно сообщить о спаме.