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  • лина любимцева
    Все такое красивое, но в запустении и  почти в разрухе...Заброшенный дворе...
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Заброшенный дворец графа Бутурлина в Москве с великолепными интерьерами

Заброшенный дворец графа Бутурлина в Москве с великолепными интерьерами

В Москве, в самом начале Госпитального переулка, стоит неприметное заброшенное обветшавшее здание. В прошлом - это великолепный дворец в центре богатой усадьбы, раскинутой на высоком берегу реки Яузы на рубеже XVII–XVIII веков, и владельцами которой были знатные и влиятельные люди - генерал-поручик Н.

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лл
лина любимцева
Все такое красивое, но в запустении и  почти в разрухе...
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