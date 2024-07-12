Заброшенный дворец графа Бутурлина в Москве с великолепными интерьерами

В Москве, в самом начале Госпитального переулка, стоит неприметное заброшенное обветшавшее здание. В прошлом - это великолепный дворец в центре богатой усадьбы, раскинутой на высоком берегу реки Яузы на рубеже XVII–XVIII веков, и владельцами которой были знатные и влиятельные люди - генерал-поручик Н.