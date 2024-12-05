Тулячка оформила на мать полумиллонный кредит без ее ведома

Семейная драма развернулась в Криволучье: Татьяна - пенсионерка и инвалид 1 группы - подала заявление на собственную дочь Кристину, которая оформила на имя матери кредит на полмиллиона рублей без ее ведома.
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