Названы два самых добрых региона России

В финале форума "Мы вместе" победила Ростовская областьВременно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сделал заявление по итогам международного форума "Мы вместе", состоявшегося в Москве.
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