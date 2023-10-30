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Военный эксперт Дандыкин предположил, когда Авдеевка будет взята Россией под контроль

Военный эксперт Дандыкин предположил, когда Авдеевка будет взята Россией под контроль

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин предположил, когда Авдеевка будет взята под контроль российскими военными.

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