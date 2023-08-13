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Мбаппе сегодня обсудит будущее с Аль-Хелайфи. Форвард прибыл на базу «ПСЖ» через черный вход

Мбаппе сегодня обсудит будущее с Аль-Хелайфи. Форвард прибыл на базу «ПСЖ» через черный вход

Ранее «ПСЖ» объявил о возвращении нападающего в состав команды. Это произошло после «очень конструктивных и позитивных переговоров».

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