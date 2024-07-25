Как неуловимого «тулунского маньяка» поймали с помощью авторучки. «Проверяли всех мужчин»

Криминалист СК Расторгуев: во время поисков тулунского маньяка проверили 15 тыс. человекПавел Шувалов на следственном экспериментеСледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Житель небольшого городка в Иркутской области более 20 лет безнаказанно нападал на женщин.