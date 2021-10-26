Крысы бегут с Рублёвки

Владельцы элитной недвижимости перебираются за границу Иван Рыбин Фото: ТАСС/Артем Коротаев Кварталы фешенебельных вилл на Рублёво-Успенском шоссе стали стремительно пустеть, нувориши бросают свои роскошные дома, спешно увольняют прислугу и охрану.