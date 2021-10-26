БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крысы бегут с Рублёвки

Крысы бегут с Рублёвки

Владельцы элитной недвижимости перебираются за границу Иван Рыбин Фото: ТАСС/Артем Коротаев Кварталы фешенебельных вилл на Рублёво-Успенском шоссе стали стремительно пустеть, нувориши бросают свои роскошные дома, спешно увольняют прислугу и охрану.

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Игорь Сипкин
всё как всегда-крысы бегут, обворовали страну и всё туда тащат. и никто ничего не видит. или не хотят видеть как страну опускают. наверное приказ выполняют сверху, либералов ,работающих на запад в правительстве хватает
Nikolay Stepanov
Констатирует факт, что бегут, а где коренные причины бегства? Социализм, что ли, приходит, и без революций? Или боятся, что полыхнет, тогда уж точно не пощадят обворовавшую страну элиту...
кормчий
Да пусть млядь все убегут ! От них стране никакой пользы, держат свои бабки по заграницам и чахнут над ними, как Кощеи !
Александр Анпилогов
Да, пусть бегут. Но вот наворованное у народа - надо у них отобрать (с процентами)!
Ольга Кожемякина
А как отобрать? Все ими наворованное давно за границей. И крысы бегут туда, где их добро.
Анатолий Иванов
А кто их будет отбирать? Сами у себя,что ли?
Alexander Kneper
Обворовывали и будут продолжать обворовывать. Компрадорская власть в России не препятствует этому.
Иван Иваныч Иванов
они боятся, что будет экспроприация экспроприируемого у экспроприаторов.
Сергей Росси
Все, что можно сп.. ли. А работать они никогда не хотели. Это не странно. Странно,что выпускают с баблом. Похоже те, кто выпускают попозже отъедут сами?
Александр Еньшин
Таких убежавших, главное обратно не пускать! Когда их там сделают нищими!
Валерий Денисов
Ха-ха, три разА.
Сергей Росси
Какой умный коммент...
Anatoly Kiselev
Странно что бегут. Ещё страннее что вывозят и этому никто не препятствует. Тут может ещё и ковид виной. Если посмотреть статистику, то видно что последнее время идёт рост заражённых и что особенно плохо - умерших в сравнении с другими странами, где идёт сокращение. Толи лечить не умеют, толи лечат неправильно, толи нет необходимых лекарств.

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