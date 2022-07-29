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Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: Дзюба в «Спартаке» - эо вопрос к руководству, но он однозначно усилил бы «красно-белых». Другой вопрос, почему лучший нападающий России без клуба?

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: Дзюба в «Спартаке» - эо вопрос к руководству, но он однозначно усилил бы «красно-белых». Другой вопрос, почему лучший нападающий России без клуба?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим нападающим страны, но при этом не удивился, что он до сих пор без клуба.

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