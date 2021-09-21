В Москве провели фестиваль по возрождению конных традиций

Шесть дней подряд совершенно бесплатно 13 всадников из команды Кремлевской школы верховой езды на 20 конях проводили выводку лошадей с рассказом об особенностях породы: орловских рысаков, донских скаковых, буденновских и кабардинских лошадей.
Шесть дней подряд совершенно бесплатно 13 всадников из команды Кремлевской школы верховой езды на 20 конях проводили выводку лошадей с рассказом об особенностях породы: орловских рысаков, донских скаковых, буденновских и кабардинских лошадей.
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