Матвиенко: В российских вузах учатся 36 тысяч таджикских студентов

МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА Учите на свою голову.Союз уже выучил. В 90 х всех русских перерезали, избили и выгнали с Таджикистана под улюлюканье- Чемодан, вокзал, Россия! Продолжайте учить дикарье.

Нина Попова Вот радость то какая! Давайте больше! Уже врачей русских заменяют кишлачниками, потом инженеров, директоров. А русские будут на них работать. Ура, матвеенко!