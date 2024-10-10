Квота для студентов из Таджикистана на обучение в российских вузах — одна из самых больших среди стран СНГ, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: В российских вузах учатся 36 тысяч таджикских студентов
Комментарии
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МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Учите на свою голову.Союз уже выучил. В 90 х всех русских перерезали, избили и выгнали с Таджикистана под улюлюканье- Чемодан, вокзал, Россия! Продолжайте учить дикарье.
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21 час.
Нина Попова
Вот радость то какая! Давайте больше! Уже врачей русских заменяют кишлачниками, потом инженеров, директоров. А русские будут на них работать. Ура, матвеенко!
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19 час.
Татьяна Кибишева
Ну и на х...рен они нужны, эти осло...бы???!!!!!!!!
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19 час.
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