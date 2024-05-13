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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Усик: «Мама сказала, что убьет Фьюри, если он снова меня толкнет»

«Моя мама злилась, когда Тайсон меня пихнул. Она сказал: «Почему этот человек тебя толкнул?» Я ответил: «Мама, это просто шоу, пожалуйста, расслабься».

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