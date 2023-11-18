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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минспорт РФ: «Россия готова выплатить взнос в WADA в полном объеме – в случае определения универсальной формулы финансирования»

Ранее стало известно, что Россия и Беларусь не выплатили обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству в 2023 году.

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