Провал Вашингтона: Иран восстановил производство баллистических ракет

На днях официальные представители США признали: Иран возобновил производство баллистических ракет. Работы идут в подземных сооружениях, с использованием накопленных компонентов.
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