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Отец Малкина: «Думаю, после завершения карьеры Евгений вернется в Москву»

Отец Малкина: «Думаю, после завершения карьеры Евгений вернется в Москву»

Владимир Малкин, отец нападающего клуба НХЛ «Питтсбург» Евгения Малкина, считает, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли по окончании карьеры вернется в Россию.

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