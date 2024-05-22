Байден обвинил Трампа в использовании "языка Гитлера"

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу Белого дома и конкурента на выборах Дональда Трампа в использовании "языка Гитлера" из-за размещенного на странице миллиардера в соцсетях видео с упоминанием "единого Рейха".
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