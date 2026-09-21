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ЦИК обработал 96,91% протоколов выборов в Госдуму

ЦИК обработал 96,91% протоколов выборов в Госдуму

Обработано 96,91% протоколов: «Единая Россия» получила 57,82% голосов, КПРФ — 13,76%, ЛДПР — 9,01%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 5%.

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