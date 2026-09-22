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Тагильчанку будут судить за поджог здания, где собирали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Тагильчанку будут судить за поджог здания, где собирали гуманитарную помощь для бойцов СВО

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которую обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба (ч.

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