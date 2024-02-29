Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Память короткая у косорылых самураев, забыли как усерались в руках советских бойцов! Надо бы напомнить.Япония ввела санк...
  • Татьяна Здоровцева
    Он болен.Глава Пентагона: ...
  • Leon Dan
    ...и увеличит коррупционную составляющую в стенах следствия.Бастрыкин: закон ...

Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам Киви банка

Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам Киви банка

АСВ начало выплаты вкладчикам Киви банка.В Агентстве ранее заявили, что хотя средства на электронных кошельках не защищены системой страхования вкладов, их владельцы вправе обратиться за компенсацией, которая может быть удовлетворена в рамках процедуры ликвидации организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх