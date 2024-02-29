Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам Киви банка

АСВ начало выплаты вкладчикам Киви банка.В Агентстве ранее заявили, что хотя средства на электронных кошельках не защищены системой страхования вкладов, их владельцы вправе обратиться за компенсацией, которая может быть удовлетворена в рамках процедуры ликвидации организации.