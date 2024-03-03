Латыпов, Бабиков, Бабчин и Бурлаков получили бронзовые медали за эстафету на Спартакиаде. Ранее они отдали свои награды белорусам

Об этом сообщает «Матч ТВ». В феврале в Златоусте прошли соревнования Спартакиады по биатлону. Сборная Башкортостана, за которую выступали Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов, заняла четвертое место в эстафете.
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