Путин оценил обновление флота «метеоров» в Петербурге

Президент вспомнил о разговоре про высокую стоимость скоростных судов Президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов в Кремле оценил вопрос обновления флота «метеоров» в Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии