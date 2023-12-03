РИА «Новости»: США заработали на продаже газа в ЕС более 50 млрд евро

США заработали на поставках СПГ с февраля 2022 года почти 66,7 миллиарда евро. Без учета антироссийских санкций выручка американских газовых компаний уменьшилась бы на 52,2 миллиарда евро, сообщило РИА «Новости».
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