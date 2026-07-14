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Реформа ВСУ от министра обороны не зашла — генералы не впечатлились

Реформа ВСУ от министра обороны не зашла — генералы не впечатлились

Министр обороны Украины Михаил Федоров пытается реформировать армию. Генералы не впечатлились ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> На заседании военного совета в начале июля напряженность была готова прорваться наружу в любой момент, хотя военачальники ВСУ принесли президенту в основном хорошие для него новости, касающиеся операций беспилотников средней и большой дальности, в том числе и в Крыму.

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