Министр обороны Украины Михаил Федоров пытается реформировать армию. Генералы не впечатлились ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> На заседании военного совета в начале июля напряженность была готова прорваться наружу в любой момент, хотя военачальники ВСУ принесли президенту в основном хорошие для него новости, касающиеся операций беспилотников средней и большой дальности, в том числе и в Крыму.