Олег Газманов не сможет на ВДНХ спеть гимн Саратова

Согласно сообщению ИА «Взгляд-инфо», руководители области возлагали большие надежды на Олега Газманова — известного певца и почётного гражданина города Саратова в плане исполнения написанного им самим гимна Саратова во время Дня Саратовской области на ВДНХ в Москве.
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