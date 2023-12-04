Олег Газманов не сможет на ВДНХ спеть гимн Саратова

Согласно сообщению ИА «Взгляд-инфо», руководители области возлагали большие надежды на Олега Газманова — известного певца и почётного гражданина города Саратова в плане исполнения написанного им самим гимна Саратова во время Дня Саратовской области на ВДНХ в Москве.