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Обамеянг переходит в «Депортиво». Испанский клуб заплатит «Марселю» 1,5 млн евро за 37-летнего форварда

Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в « Депортиво », сообщает журналист Санти Ауна.  Испанский клуб, вернувшийся в Ла Лигу в минувшем сезоне, заплатит «Марселю» 1,5 млн евро за 37-летнего форварда.

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