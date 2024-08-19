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  • Вад Кук
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Шольц заявил о планах ФРГ оставаться крупнейшим сторонником Украины в Европе

Шольц заявил о планах ФРГ оставаться крупнейшим сторонником Украины в Европе

Германия была и остается самым мощным сторонником Украины в Европе, а поддержка останется нерушимой, как и прежде, заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 августа в ответ на публикацию в СМИ о решении ФРГ сократить военную помощь киевскому режиму.

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