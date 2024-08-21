Криптокредитор Ledn получил первый на рынке синдицированный заем под залог биткоинов

Платформа по цифровому кредитованию Ledn объявила о получении синдицированного займа на сумму $50 миллионов от швейцарско-сингапурской группы Sygnum, управляющей активами клиентов на сумму более $4,5 млрд.
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