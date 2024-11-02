Врач Русс: синтез витамина D зависит от угла падения солнечных лучей

Вне зависимости от сезона у 50-92% взрослых россиян есть дефицит или недостаточность витамина D. Одна из причина этого дефицита заключается в том, что выработка витамина зависит от угла падения солнечных лучей, рассказала "Газете.
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