IT-специалист объяснил, как распознать ботов для кражи паролей

Global Look Press/ Belkin Alexey Боты, которые пытаются украсть одноразовый пароль для входа в сервис при двухфакторной аутентификации, звонят с неофициальных номеров, рассказал специалист по информационной безопасности группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.