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IT-специалист объяснил, как распознать ботов для кражи паролей

IT-специалист объяснил, как распознать ботов для кражи паролей

Global Look Press/ Belkin Alexey Боты, которые пытаются украсть одноразовый пароль для входа в сервис при двухфакторной аутентификации, звонят с неофициальных номеров, рассказал специалист по информационной безопасности группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

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