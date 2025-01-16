IT-специалист объяснил, как распознать ботов для кражи паролей

Global Look Press/ Belkin Alexey Боты, которые пытаются украсть одноразовый пароль для входа в сервис при двухфакторной аутентификации, звонят с неофициальных номеров, рассказал специалист по информационной безопасности группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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