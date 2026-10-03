Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Отстыковку Crew Dragon с россиянином на борту от МКС перенесли на 7 октября

Отстыковку Crew Dragon с россиянином на борту от МКС перенесли на 7 октября

Отстыковку космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым от Международной космической станции (МКС) перенесли на 7 октября.

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