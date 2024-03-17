DailyMail: из рациона следует исключить плавленный сыр, гранолу и йогурты

Специалисты советуют отказаться от употребления плавленных сырков, хлебцев, гранола, йогурты с добавками и различными вкусами, диетические газированные напитки, а также готовые замороженные блюда и некоторые кондитерские изделия, например, торты с высоким содержанием промышленных ингредиентов.
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