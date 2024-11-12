Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Полная капитуляция Зеппельта. Немцы признали, что оклеветали российского миллиардера.

Журналист из Германии отказался от обвинений против Алишера Усманова. Летом 2024 года известный немецкий журналист Хайо Зеппельт выступил с обвинениями в адрес российского миллиардера и президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова.

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Комментарии
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федор
Надо было этого клоуна и лжеца на деньги поставить , чтобы урод компенсировал до конца своей никчёмной лживой жизни. Или с голой жопой или язык вырвать!!!!
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