Полная капитуляция Зеппельта. Немцы признали, что оклеветали российского миллиардера.

Журналист из Германии отказался от обвинений против Алишера Усманова. Летом 2024 года известный немецкий журналист Хайо Зеппельт выступил с обвинениями в адрес российского миллиардера и президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова.
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