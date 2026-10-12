“Я не обязан говорить по‑русски!” — таксист‑мигрант отказался везти пассажирку: чем обернулась одна фраза

Обычный вечер — и момент Анна из Артёма просто хотела доехать домой после смены. Вечер, усталость, обычный заказ в приложении.
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Здесь присутствует ещё одна 'мелочь": пассажир женщина, а, значит, для мигранта не совсем человек. Наверняка, он даже не понял в чем он виноват. Не выгодно - пошла вон, подумаешь, зверушку высадил.
запретить мигрантам работать водителями городского транспорта и такси!
Опять этот мигрант в "незаменимых"? Гнать всю эту шушеру, пристроившуюся в таксистах, курьерах, в торговле..., из России или пусть заключает контракт на работу на реальном производстве!
Много лишних слов, советов как себя вести. Выход прост - полный запрет мигрантам работать в сферах обслуживания - такси, доставки, кассирами, продавцами и т.д.
Думаю что этот водитель не очень хорошо знает расположение улиц в городе. И как же он понимает навигатор?
Сколько много лишних слов в этой статье!!! Автор, вам знакомо слово лаконизм?!
Для того, чтоб законы работали, должна работать полиция! И тем более не следует ей мешать выполнять свои обязанности многочисленными ограничениями. В Штатах законы исполняются как раз потому, что полиция четко выполняет свои обязанности и ей даны очень большие права. (Иногда кажется, что слишком большие).
Слышу много "светлых" инициатив об "улучшении" работы такси во благо (?) пассажиров, но ни одной чтобы защитить интересы, а порой и жизнь таксиста