Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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“Я не обязан говорить по‑русски!” — таксист‑мигрант отказался везти пассажирку: чем обернулась одна фраза

“Я не обязан говорить по‑русски!” — таксист‑мигрант отказался везти пассажирку: чем обернулась одна фраза

Обычный вечер — и момент Анна из Артёма просто хотела доехать домой после смены. Вечер, усталость, обычный заказ в приложении.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Горыныч
Горыныч

Много лишних слов, советов как себя вести. Выход прост - полный запрет мигрантам работать в сферах обслуживания - такси, доставки, кассирами, продавцами и т.д.

Профиль пользователя Nodar Zade
Nodar Zade

Сколько много лишних слов в этой статье!!! Автор, вам знакомо слово лаконизм?!
Для того, чтоб законы работали, должна работать полиция! И тем более не следует ей мешать выполнять свои обязанности многочисленными ограничениями. В Штатах законы исполняются как раз потому, что полиция четко выполняет свои обязанности и ей даны очень большие права. (Иногда кажется, что слишком большие).