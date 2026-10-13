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Царьград

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Рекордный спрос в сентябре поднял цены на новостройки по всей стране

Рекордный спрос в сентябре поднял цены на новостройки по всей стране

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 194,6 тысяч рублей.В сентябре цены на новостройки в России ускорили рост и прибавили 0,9%, достигнув в среднем 194,6 тысяч рублей за квадратный метр.

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