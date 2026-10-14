Суд Петербурга арестовал 42 участников массовой драки на Брянцева

Калининский районный суд Петербурга назначил административные аресты на сроки от одних до восьми суток 42 участникам массовой драки, которая произошла вечером 12 октября во дворе на улице Брянцева с участием около 50 мужчин.
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