«Автомобилист» победил «Амур» в КХЛ

Схлестнулись хоккеисты в матче Чемпионата КХЛ.Игра закончилась со счетом 5:4. Результативными действиями в виде голов отметились - Андрей Обидин (дубль), Ник Меркли, Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев, Илья Талалуев (дубль), Алекс Броадхёрст и Иван Мищенко.
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