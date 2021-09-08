Как связаны мясо и парниковый эффект: тревожное открытие ученых

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Около 14,5% всех парниковых газов в мире приходится на отрасль животноводства, а 20 крупнейших в мире животноводческих компаний производят такой же объем парниковых газов, как передовая европейская держава.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Около 14,5% всех парниковых газов в мире приходится на отрасль животноводства, а 20 крупнейших в мире животноводческих компаний производят такой же объем парниковых газов, как передовая европейская держава.
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