В Новоаннинском насмерть сбили пешехода ⚡️⚡️⚡️ ДТП произошло сегодня вечером на Казачьем. Очевидцы сообщили, что мужчина буквально выскочил на проезжую часть из кустов.
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