В Минобороны рассказали о подвиге бойца Калашникова, который обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

Уроженец Бурятии фактически в одиночку вышел в окопы против украинских боевиков и заставил их сбежать с поля бояМинистерство обороны обнародовало интервью с бойцом из Бурятии, подвиг которого видели многие.
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