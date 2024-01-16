Тверской театр кукол приглашает в путешествие по закулисью

Театр кукол приглашает гостей в путешествие по сказочному миру закулисья. Участники экскурсии смогут увидеть театр кукол изнутри — познакомиться с театральными легендами и секретами, побывать в театральных мастерских и даже попробовать поуправлять настоящей куклой.
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